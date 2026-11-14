"Demasiado emocionada": Ignacia Antonia desempaca su lujoso calendario de adviento de casi 460 mil pesos

14 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Con las festividades navideñas cada vez más cerca, las redes sociales se inundan de reacciones a los calendarios de adviento que lanzan diferentes marcas. Ignacia Antonia quiso sumarse a esta tendencia al desempacar una de las propuestas más lujosas.

A través de su cuenta en TikTok, la influencer compartió un video en el que detalla cada uno de los 24 productos sorpresa que una reconocida firma de moda preparó para este 2026.

¿Qué calendario de adviento compró Ignacia Antonia?

"Tenemos el calendario de adviento de Carolina Herrera. Estoy demasiado emocionada", confesó Ignacia sobre este artículo que tiene un precio de 459.990 pesos chilenos en tiendas oficiales.

Instagram @ignaciaa_antonia

"Voy a abrir todo de una", advirtió antes de mostrar los productos. Los más relevantes fueron las versiones mini de perfumes como Good Girl, La Bomba, Bad Boy, además de llaveros y productos de maquillaje.

La dinámica tomó un tierno giro cuando su hija Amelia, fruto de su relación con el cantante urbano Ak4:20, se sumó al video. La tiktoker le prestó uno de los llaveros a su pequeña y admitió que le obsequiará algunas fragancias a su mamá.

De esta manera, la influencer demostró una vez más cómo combina el lujo y las tendencias de temporada con momentos cotidianos y familiares que cautivan a sus seguidores.

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