Raquel Argandoña comparte un vistazo a su lujoso hotel en Nueva Delhi: "Increíble, caótica y fascinante India"

14 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Raquel Argandoña es una viajera incansable y así lo demuestra con los distintos países que visita cada año. Su más reciente salida de Chile tuvo como destino Corea del Sur, donde disfrutó luego de un tour por Europa en compañía de su hija Kel Calderón.

En esta ocasión la presentadora eligió un exótico paraje, la India. Ya instalada en la capital y antes de dar un paseo por sus concurridas calles, dio un vistazo al lujoso hotel en el que se hospeda.

Hotel exclusivo de Raquel Argandoña en India

"Nuestro hotel en la India", escribió Raquel Argandoña sobre una imagen en contrapicado del interior del edificio en el que se alojó. Según se aprecia, está ubicado en el atrio del ITC Welcomhotel en Dwarka, Nueva Delhi.

El lugar se caracteriza por sus palmas y su suelo en blanco y negro al estilo tablero de ajedrez, que puede observarse desde los curvos balcones de la edificación.

Instagram @argandona.eaquel

Más tarde, la celebridad publicó un video de su recorrido por las calles viejas de Nueva Delhi a bordo del transporte típico de esa área de la urbe, los bicitaxis conocidos como rickshaws.

"Mis primeras horas y mis primeras impresiones de esta increíble, caótica y fascinante India. Un destino que sorprende, impacta y se vive con todos los sentidos", expresó en el reel.

Argandoña emprendió esta aventura en el país asiático de la mano de Masai Travel, compañía turística fundada por su fallecido amigo Claudio Iturra.

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