Mega es galardonado como el canal de televisión más confiable en el ranking ¿Confía Chile? 2026

13 nov. 2026 - 15:00 hrs.

¡Una vez más el público reconoce el esfuerzo y la confianza! Y es que Mega se llevó el galardón en la categoría de canales de televisión del ranking ¿Confía Chile?.

Desde hace años, Mega ha puntualizado que la confianza es uno de sus pilares fundamentales para avanzar en la emisión de contenidos, así como de contingencia nacional.

Es en este sentido que nuestro canal se llevó uno de los premios que reconoce específicamente este apartado de confianza y rigurosidad.

Mega es premiado por su confianza

Este premio corresponde al primer lugar en la categoría Canales de Televisión del estudio ¿Confía Chile? 2026, medición impulsada por Panel Ciudadano, Voxkom y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo para evaluar la reputación de las marcas en el país.

El premio es recibido con mucha responsabilidad por parte de Mega, con la promesa de seguir entregando contenido de calidad y verídico.

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