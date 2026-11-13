"Una real obra de arte": Dominga López brilla vestida de dorado en la revelación de la corona de Miss Universo

13 nov. 2026 - 11:30 hrs.

Dominga López lució como una verdadera reina con su apuesta más elegante hasta el momento en el Miss Universo 2026.

La chilena asistió a la revelación de la corona del prestigioso certamen de belleza con un entallado y brillante diseño de alta costura, al que ella misma describió como una obra de arte.

Vestido dorado de Dominga López

Para la gala, Dominga eligió un vestido dorado de corte sirena, con los hombros descubiertos y una pequeña abertura en forma de V en el escote estilo barco.

Lo fascinante del diseño radica en su confección con texturas a base de lentejuelas y apliques de mosaicos con efecto espejo, que proyectaban la luz con el movimiento.

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"Una noche mágica en The Miss Universe Experience donde pudimos conocer la nueva corona universal. Cada vez se siente todo más real", escribió la candidata nacional en un post de Instagram.

"Gracias, Helio Couture, por esta real obra de arte. Es un honor para mí usar un vestido hecho con tanto cariño", dijo en agradecimiento al diseñador de la prenda, que lució con el cabello recogido en una cola larga.

Esta mañana la reina de belleza volvió a su peinado bob habitual para emprender la sexta jornada del concurso con un nuevo traje lleno de esplendor, obra de otro creador chileno, Jhen Baderna.

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Esta vez López desfiló con un vibrante vestido verde oliva, también de corte sirena y con un dinámico diseño de flecos en capas.

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