Michelle Carvalho llega a Dale Color! como la nueva invitada de Eugenia Lemos

12 nov. 2026 - 17:46 hrs.

La modelo brasileña Michelle Carvalho será la nueva invitada de Dale Color!, el espacio conducido por Eugenia Lemos que combina moda, estilo y conversaciones para conocer más de cerca a distintas figuras del espectáculo.

En este nuevo encuentro, Michelle llegará al programa para compartir una conversación junto a Euge Lemos, en un espacio que busca descubrir las historias, experiencias y gustos personales de sus invitados, teniendo la moda como punto de partida.

Carvalho, quien se ha convertido en una reconocida figura del espectáculo chileno, es conocida por su personalidad directa, su presencia en televisión y su particular estilo. Su participación promete sumar una mirada entretenida y auténtica a las conversaciones del programa.

Dale Color! se ha caracterizado por abordar la moda desde una perspectiva cercana, explorando las elecciones de vestuario, las tendencias y las historias que hay detrás de cada personaje. En esta temporada, Eugenia Lemos ya ha recibido a figuras como Magdalena Müller y Marcelo Marocchino.

La cita con Michelle Carvalho es este viernes 13 de noviembre, a las 16:00 horas, en un nuevo capítulo de Dale Color!. No te pierdas este encuentro junto a Eugenia Lemos, a través de Mega 2.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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