¿Quién gana? Colo Colo vs Coquimbo Unido EN VIVO por la semifinal de la liga femenina en Mega

12 nov. 2026 - 16:10 hrs.

Este domingo 15 de noviembre se vivirá la semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026, con Colo Colo y Coquimbo Unido enfrentándose por un lugar en la gran final del campeonato nacional.

El encuentro se disputará a las 17:00 horas en el Estadio Monumental, donde las Albas buscarán cerrar la llave ante su público, mientras que las Piratas llegarán con la misión de conseguir una remontada que les permita seguir soñando con el título.

Colo Colo llega con ventaja luego de imponerse por 1-0 en el partido de ida, disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El único tanto del compromiso fue convertido por Yenny Acuña a los 23 minutos, resultado que dejó a las dirigidas por Tatiele Silveira con la primera opción de avanzar a la definición.

Por su parte, Coquimbo Unido buscará dar vuelta el marcador en Santiago y sorprender al conjunto albo para quedarse con el boleto a la final. Las aurinegras saben que deberán realizar un gran partido para superar a uno de los equipos protagonistas del fútbol femenino nacional.

La invitación es a vivir toda la emoción de esta definición por las pantallas de Mega 2. La transmisión comenzará este domingo 15 de noviembre, con un duelo que promete grandes emociones y que definirá a uno de los finalistas de la Liga Femenina 2026.

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