"Me mejoró la vida para siempre": Sammis Reyes comparte tierna y especial rutina junto a su pequeña hija Mía

12 nov. 2026 - 14:15 hrs.

Sammis Reyes dejó por un momento de lado sus publicaciones sobre actividades deportivas y superación personal para compartir con sus seguidores un ángulo más íntimo de su vida diaria.

El autor y exjugador de la NFL registró en video una rutina muy especial, pero no de entrenamientos en el gimnasio, sino de sus actividades como papá junto a Mía, su hija, con Emilia Dides.

La tierna rutina de Sammis Reyes con su hija Mía

"Nuestra rutina. Ser papá de la Mía me mejoró la vida para siempre. No hay nada en el mundo que no esté dispuesto a hacer por ti, mi niña hermosa. ¡Te amo!", escribió Sammis en un post de Instagram.

Instagram @sammisreyes

En las imágenes se ve al deportista jugar en la cama con la bebita de nueve meses, asearla en la bañera, alimentarla y darle un paseo en su cochecito.

En la secuencia, la pequeña no dejó de sonreírle a su orgulloso padre, quien la llenó de mimos hasta dejarla dormida tras mecerla en su coche.

Hace poco más de un mes, Dides y Reyes dejaron ver en pleno el rostro de su bebé en un video donde el atleta agradeció a la cantante por haberlo hecho padre. Esa publicación llegó semanas después de rumores de un quiebre entre la pareja.

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