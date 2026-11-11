"El mejor día de nuestras vidas": Ingrid "Peka" Parra comparte nuevas imágenes de su boda en la playa

11 nov. 2026 - 12:10 hrs.

Luego de casarse en una playa de Papudo, Ingrid "Peka" Parra está disfrutando una soñada luna de miel en Punta Cana con su nuevo esposo, Paulo Henríquez.

Desde allí, la actriz decidió llenar de "spam" su cuenta de Instagram con más registros de su enlace civil, mientras espera con ansias la gran fiesta de su matrimonio religioso.

Fotos del matrimonio civil de Peka Parra

Aunque el 7 de noviembre Peka Parra había publicado las primeras imágenes de su boda playera, ahora quiso mostrar a sus seguidores más postales de la importante fecha.

"Un poquito de ese día para compartir", escribió junto a un álbum donde se la ve con su traje de novia, un bohemio conjunto blanco conformado por un crop top de encaje y una voluminosa falda larga de tul en capas.

Instagram @pekaparra

La publicación incluye románticos momentos de los novios a la orilla de la playa, así como tiernas fotos de ellos junto a Emma, la pequeña hija de la actriz.

Más tarde, Parra compartió un video con más registros fotográficos de la fiesta playera, y se excusó por publicar tantas imágenes.

"¡Perdón el spam, pero es el mejor día de nuestras vidas y queremos compartirlo! ¡Y eso que es solo el civil! ¡Se viene la fiesta, señores! ¿Quiénes son los invitados al magno evento? ¡Estamos felices, preparen los zapatos!", escribió en su post.

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