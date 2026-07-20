Ingrid Parra se casa tras 3 meses de relación: Así fue la propuesta de película que preparó su pololo en Río

20 jul. 2026 - 13:10 hrs.

"Fue un amor fulminante", cuenta Ingrid Parra sobre su relación con Paulo Henríquez, con quien se comprometió en matrimonio solo tres meses después de conocerlo.

El futuro marido de la actriz la sorprendió en un viaje a Río de Janeiro con una petición de película que la llevó hasta las lágrimas y a la que dijo que sí, sin dudar.

La petición de matrimonio de Ingrid "Peka" Parra

Peka Parra relató a Las Últimas Noticias (LUN) que conoció a su prometido a través de Instagram. Él le escribió insistentemente luego de verla actuar en febrero en la obra "Perfectos desconocidos" y, tras una videollamada de siete horas, se flecharon y empezaron a salir en abril.

La pareja hizo este fin de semana un viaje a Río, donde Henríquez reservó el Museo del Mañana y contrató a la orquesta clásica Candlelight para ambientar su propuesta matrimonial. Parra creía que irían a bailar axé y que debían vestir elegantes para una sesión de fotos.

Instagram @pekaparra

"Yo estaba fascinada en el museo, pero pensé ¿por qué no hay nadie más vestido como nosotros? Los guardias nos miraban extrañados y me pareció todo muy raro", declaró a LUN.

La petición llegó al terminar de sonar la canción "Perfect" de Ed Sheeran. "Mientras las chicas tocaban, él me decía cosas lindas y yo lloraba. Sabíamos que queríamos estar juntos para siempre, casarnos y formar familia, pero no me esperaba nada en este viaje", dijo la artista.

Otro detalle que la impactó fue el anillo de diamantes que su pololo mandó a hacer en Florencia, a manos de la orfebre chilena Constance Schürch. "Para mí, esto es muy simbólico. Eso sí que no me lo esperaba para nada. Todo el esfuerzo que hizo este hombre para sorprenderme es lo más lindo que me ha pasado en la vida", expresó.

Peka Parra compartió en Instagram una serie de postales de su petición de matrimonio, junto a un sentido mensaje para Paulo.

"Yo no necesito más tiempo. No necesito volver a estar lejos de ti para confirmar lo que mi corazón ya sabe. Eres tú. El hombre con quien quiero despertar cada mañana, compartir mis alegrías, mis desafíos, mis silencios y mis sueños. El hombre con quien quiero llegar de la mano hasta viejitos", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ingrid Parra (@pekaparra)

Todo sobre Actores Chilenos