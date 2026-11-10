Dominga López vive un "amanecer de ensueño" con un etéreo look rosa en Puerto Rico

10 nov. 2026 - 14:45 hrs.

En su tercer día oficial en el Miss Universo, Dominga López mantiene un concepto de vestuario que combina la elegancia y la originalidad con lo clásico.

La representante chilena está causando sensación con las prendas que elige para cada aparición en el certamen, cuya gala final se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico el próximo 24 de noviembre y se transmitirá por las pantallas de Mega.

Tercer día de Dominga López en el Miss Universo

El pasado domingo empezó la concentración de misses en la isla caribeña, donde la Miss Universo Chile está dando lecciones de estilo.

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Esta vez lo hizo con un traje que le otorgó un aire etéreo a la joven de 24 años, quien modeló un vestido en tono rosa nude durante la aurora y con un maravilloso paisaje en el fondo.

"Un amanecer de ensueño en El Morro", se lee junto a un video de la sesión en la que López lució un diseño largo y fluido, con un corsé de escote recto adornado con cordones cruzados en los laterales y la espalda, creación del diseñador Eduardo Cerda.

El detalle de originalidad lo dio la ligera falda en capas con transparencias, una abertura lateral y una cola larga con mucho movimiento.

Para complementar el look, Dominga eligió una gargantilla y un tocado de pedrería en su cabello, que le aportó el toque clásico.

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