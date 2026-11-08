Apostando por la elegancia: Así es el segundo vestido con el que Dominga López deslumbra en Puerto Rico

08 nov. 2026 - 18:45 hrs.

Dominga López volvió a impactar con su segundo look de la jornada en el Miss Universe, siendo desacada por los missólogos brasileños.

Y es que este domingo 8 de noviembre comienza la concentración, según explicó Miss Universe Chile oficial en Instagram. Esto implica que Dominga hizo su llegada al aeropuerto de San Juan, donde fue recibida por distintos medios de comunicación y por la compañía de turismo de Puerto Rico.

Enseguida se trasladó al hotel oficial para los registros y las pruebas de vestuarios, los que ya están definidos y serán tres, considerando el primero como más disruptivo, el segundo más clásico y el último de minimal chic. El segundo vestido de Dominga López Durante la mañana, la representante chilena se encantó con un vestido negro que destacó por su sombrero, lo que fue el foco de este outfit. Sin embargo, en su segundo look se fue al lado contrario en la paleta de colores. Ir a la siguiente nota Dominga optó por un vestido con diseño en tono rosa empolvado con un sutil drapeado y un escote asimétrico, aportando una silueta muy limpia, arquitectónica y femenina.

Asimismo, este look fue estilizado con unos tacones color café con una punta bastante alta que entregan postura a la Miss Chile.

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