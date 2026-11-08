A puro brillo y glamour: Oriana Marzoli conquista Perú con shorts y tacones plateados

08 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Para Oriana Marzoli, las prendas que brillan con lentejuelas, acabados satinados y texturas metalizadas son infaltables cuando se trata de las salidas nocturnas.

Así lo demostró nuevamente en su cuenta de Instagram, donde publicó las fotos de un look que usó para ir a cenar con amigos en la ciudad de Lima, Perú.

Look nocturno y metalizado de Oriana Marzoli

En las imágenes que compartió, la chica reality posa con un top blanco con un pronunciado escote drapeado. Esta prenda la combinó con un blazer estructurado a tono, que le aporta un aire chic y sofisticado.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

Para la parte inferior, apostó por unos shorts ajustados con acabado metalizado y sutiles detalles de encanje en los bordes, junto a unas sandalias de tacón alto con tiras cruzadas en tono plateado y una minibolsa a juego.

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