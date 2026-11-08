Expareja de Francisco Huaiquipán lo habría denunciado: Entregó detalles de posibles víctimas

08 nov. 2026 - 16:15 hrs.

Las denuncias en contra del exjugador de fútbol Francisco Huaiquipán siguen apareciendo y en esta ocasión su exesposa, Mitzi Bustos, fue quien presentó una querella en su contra.

Según informó ADN Radio, Mitzi es una de las personas que figura como presente ante las autoridades en el marco de la investigación que se está desarrollando en contra de Huaiquipán.

Y es que el retirado deportista está siendo acusado de violación y abuso sexual reiterado contra menores de edad, lo que lo mantiene bajo custodia policial.

Mitzi Bustos denunció a Huaiquipán

El medio citado explicó que Bustos habría ingresado su denuncia el 21 de diciembre de 2025, ocho días después de que una primera denunciante acudiera a la Policía de Investigaciones (PDI).

En su declaración, habría mencionado hechos que afectarían a dos de las denunciantes, así como habría revelado aspectos que podrían afectar a una tercera.

Y es que Mitzi mencionaría a los funcionarios policiales que la convivencia con Huaiquipán se volvió insostenible, por lo que terminó separándose de él.

Todo sobre Celebridades chilenas