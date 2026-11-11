"De película de terror": Blu Dumay revela "tragicómica" experiencia que vivió con su madre en Argentina

11 nov. 2026 - 13:10 hrs.

Blu Dumay experimentó momentos de pánico junto a su madre, la modelo María Aberó, durante un viaje juntas. Aunque al principio tuvo dudas sobre si contar o no la historia, finalmente relató con humor el episodio en un video de Instagram.

"Storytime de cuando casi se nos incendia un departamento con mi mamá en Buenos Aires. Esta historia es un poco tragicómica, pero todo comenzó cuando teníamos que viajar a Argentina y arrendamos un departamento tipo estudio", dijo para iniciar la anécdota.

La anécdota de Blu Dumay con María Alberó en Argentina

Según su relato, Blu Dumay se fue a duchar mientras su mamá tomaba una siesta. Al terminar, encendió un viejo secador de pelo que había en el baño, que parecía no funcionar bien.

"Tiraba como muy poquitito aire y se notaba que estaba malo. Entonces apagué el secador, lo desenchufé y me fui donde mi mamá", recordó.

La modelo argentina le recomendó a su hija llamar a la encargada para cambiar el artefacto, pero mientras hacía la llamada, Blu detectó un olor "a plástico quemado".

Instagram @bludumay

"Entonces, me voy al baño y les juro que veo una llama de fuego enorme hasta el techo. Ahí fue cuando yo entré en pánico y comienzo a gritar: 'Mamá, se está incendiando el departamento' (...) Y mi mamá no se asomó ni siquiera a ver el fuego, que salió corriendo e intentó buscar ayuda", relató.

"Y yo agarro una toalla y comienzo a tratar de apagar ese fuego. Les juro que no se apagaba nunca. Yo literalmente veía cómo se derretía el secador con el fuego y caía encima de mi maquillaje. Encima de todo mi skincare", lamentó. Sin embargo, finalmente logró sofocar el fuego.

Para cerrar su historia, la ganadora de El Internado contó que al final las cambiaron a otro departamento y agradeció que salieran intactas. "Lo más importante es que hayamos estado bien todos y que no pasó a mayores. Pero realmente fue una travesía. Y si preguntan, no, no había extintor en ningún lado de ese piso", dijo.

Entre los comentarios de la publicación destaca el de María Alberó, quien escribió: "Fue terrible, pero no nos pasó nada". Por su parte, su esposo, el exfutbolista Iván Zamorano, comentó que el relato "está de película de terror".

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