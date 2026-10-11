Blu Dumay destapa sus preferencias sentimentales: "Ya no me creo los pajaritos que te pintan en el aire"

11 oct. 2026 - 12:02 hrs.

Blu Dumay volvió a destapar su lado más íntimo en el podcast "Nada que perder", donde ofreció detalles inéditos sobre sus gustos y preferencias al momento de elegir pareja.

Estas declaraciones complementan un reel que compartió recientemente en su cuenta de Instagram, donde insinuó que se siente especialmente atraída por los hombres cariñosos, detallistas y caballerosos.

¿Cuáles son las preferencias de Blu Dumay?

En la entrevista, que transcurrió con una dinámica de preguntas al azar, Blu confesó abiertamente que ella tiene un crush nacional. "Alguien que encuentro muy guapo, obviamente que esto es amor platónico, es Jorge López", indicó.

Pese a su admiración por el artista, Dumay reconoció que desearía mantener su vida sentimental alejada del foco mediático y, por lo tanto, preferiría salir con alguien que no sea famoso.

Top tres de nacionalidades en la intimidad

La conversación rápidamente avanzó hacia un terreno más interesante cuando la joven compartió su ránking sobre las nacionalidades que mejor se desempeñan en la intimidad.

"El puesto tres es un chileno, el top dos es el español y el top uno es el argentino", reveló sin filtros. Sobre los hombres del país vecino, destacó que estos suelen ser "chamullentos", una característica que antes le encantaba. "Ya no me creo los pajaritos que te pintan en el aire", aseguró.

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