El emotivo mensaje de Alberto Abarza al ver el monto de la Teletón 2026: "De corazón se los quiero pedir"

07 nov. 2026 - 15:00 hrs.

El medallista paralímpico Alberto Abarza estuvo presente en la donación del banco BCI, instancia en la que aprovechó de entregar un emotivo discurso de lo mucho que sirve Teletón.

"Muy bien, gracias a Dios, aquí compitiendo con todo el ánimo, pero quiero entregar un mensaje... estamos un 70% más bajo, y sobre todo quiero agradecerle a cada familia de Chile, la gente que se ha sumado a nuestro lindo país también, que gracias a todos ustedes yo pude tener una rehabilitación completa gratuita que me iban a dejar ir a buscar a mi casa".

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En esa línea, agregó: "Gracias a todos ustedes, yo logré una medalla en Tokio y en París, y lo principal para mí, se los digo de corazón, en lo primero que pensé cuando estaba cantando el himno nacional fue en ustedes, en Teletón, que gracias a ustedes yo me pude rehabilitar, gracias a ustedes yo puedo manejar mi auto hoy día, gracias a ustedes pude ser papá y puedo tener una familia".

"De verdad, muchas gracias por todo lo que han hecho, por todos los niños y jóvenes de Chile y esa misma posibilidad que yo tuve. De verdad, de corazón se las quiero pedir para todos estos niños que vienen ahora y que el día de mañana podamos tener, no solo campeones con medalla, sino como persona, como institución, poder seguir muchos años más, así como lo mostraron en la inauguración, que por toda la vida exista Teletón, porque hay cosas que nos unen y una de esas es Teletón, el deporte y el 18 de septiembre", cerró Abarza.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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