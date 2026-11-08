"Un hermoso desastre": Así transcurren las rutinas de skincare de Gala Caldirola y su hija Luz Elif

08 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Gala Caldirola y su hija Luz Elif, fruto de su relación con Mauricio Isla, comparten grandes momentos juntas en su día a día y uno de los más especiales es la rutina de cuidado facial.

Así lo demostró la modelo española en un reel que publicó en su cuenta de Instagram, donde reveló cómo transcurre este instante entre risas y muestras de afecto de por medio.

¿Cómo es el divertido ritual de belleza entre madre e hija?

En el video, Luz ayuda a su mamá a desmaquillarse con una toallita húmeda para luego aplicarse a sí misma una crema hidratante. Por su parte, Gala usa un sérum y, tras dejar que se absorba, hidrata su rostro con una crema.

Instagram @galadrielcaldirola

Aunque ambas usan productos diferentes, más adecuados al tipo de piel y la edad de cada una, aprovechan esta pequeña pausa para divertirse con juegos, gritos y abrazos.

Al respecto, Gala indicó en la descripción de su post: "Quisimos grabar nuestra rutina de skincare, pero esto es lo que somos, un hermoso desastre, nuestra pequeña familia, nuestra casa de chicas. Solo se permite entrar con sonrisas y linda energía".

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