"Refleja todo lo que pedí": Gala Caldirola celebra sus 34 años con una emotiva sorpresa de su hija Luz Elif

16 oct. 2026 - 13:45 hrs.

Gala Caldirola celebró su cumpleaños número 34 llena de agradecimiento por sus experiencias y por ser la persona en la que se ha convertido.

La influencer española retomó su cotidianidad en Chile junto a su hija Luz Elif luego de dejar atrás sus planes de vivir en Catar con su exprometido, Luis Jiménez. Con nuevos proyectos laborales y rodeada del amor de sus amigos, la influencer festejó su fecha natal.

El especial regalo de cumpleaños de Gala Caldirola

En su día especial, Gala recibió varios arreglos florales que dispuso encima de su cama para mostrarlos a sus seguidores. "Solo los que de verdad me conocen saben lo feliz que me hacen las flores", expresó en un breve video publicado en sus historias de Instagram.

Instagram @galadrielcaldirola

Pero el detalle más significativo llegó de parte de su hija, quien hizo honor a su nombre al crear una luminosa y cálida escena para su mamá, a quien recibió con un muffin y una vela encendida.

"Llegué a casa y Luz me esperaba con una sorpresa. Esta foto refleja todo lo que pedí como deseo de cumpleaños. ¡Luz en mi vida, luz en nuestras vidas! En lo simple está la magia", expresó.

"Querido universo, te agradezco absolutamente todo lo vivido. Gracias por todo lo que soy, por todo lo que tengo hoy", escribió la ex chica reality la mañana de este viernes para cerrar su celebración.

"Gracias por esa sensibilidad que me caracteriza y me da cada día la oportunidad de sentirme viva. De vibrar plenamente con la vida, con mis emociones, con mis sueños. Me siento afortunada", finalizó.

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