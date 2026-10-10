Gala Caldirola luce el atuendo ejecutivo perfecto: Su secreto son los pantalones de sastrería

10 oct. 2026 - 21:00 hrs.

Más que los accesorios o las prendas llamativas, unos buenos pantalones de sastrería pueden elevar un look de manera instantánea y Gala Caldirola lo sabe bien.

A través de sus historias de Instagram, la modelo española compartió las fotos de un look ejecutivo y chic en el que el gran protagonismo se lo lleva justamente esta prenda inferior.

Luce unos pantalones de sastrería como Gala Caldirola

En su registro, Gala Caldirola se encuentra en un ascensor y posa frente al espejo vestida con una camisa de vestir blanca cubierta por encima con una chaqueta de cuero de estilo crop top en un tono café.

Instagram: @galadrielcaldirola

Sin embargo, lo que más resalta son sus pantalones sastreros grises de pierna ancha y caída fluida, los cuales combinó con unas botas negras en punta para alargar la figura con mucha sofisticación.

Este look ejecutivo y chic lo complementó con unos lentes de sol oscuros y una cartera al hombro en tono marrón, lo que conforma una mezcla perfecta entre comodidad y estilo urbano.

Todo sobre Gala Caldirola