"No quiero hacerte daño": La tajante respuesta de Gala Caldirola a las polémicas declaraciones de Coté López

08 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Gala Caldirola respondió a los comentarios de Coté López sobre su "falta de sororidad" por contar en la televisíón sobre el affair que tuvo la empresaria con Luis Jiménez cuando este se encontraba en una relación con la modelo española.

"Si me hubiese pasado eso a mí, yo jamás hubiese expuesto a su hija. Ella ha repetido muchas veces que quiere a mis hijas, lo sigue diciendo en las entrevistas. Pero, ¿pensó un minuto en mis hijas cuando se sentó ahí a contar todo?", expresó López en sus historias de Instagram.

"Está bien, ella me quería destrozar y lo entiendo, porque a Luis no le dijo nada pero a mí me destrozó. Y está bien, me lo merecía, pero, ¿pensó en la repercusión que iba a llegar a mis hijas? Yo como mamá no se lo hacía a ella. Así que no sé si es tan sorora", apuntó.

Reacción de Gala Caldirola a los dichos de Coté López

Eso no fue todo. En otra historia, López explicó sus razones para haberle confesado a Caldirola sobre la infidelidad de Jiménez. Según dijo, estando en Catar se dio cuenta de que su exesposo iba a pagar la escuela de la hija de Gala, aunque no estaba aportando dinero para el colegio de sus hijas trillizas en Chile.

Instagram @cotelopezm

"Entonces me da toda la rabia con él y le mando el mensaje porque estaba actuando impulsivamente. Yo fui mala en la manera de decirle las cosas, sé que no fui una mujer sorora y me siento horrible hasta el día de hoy con eso y le pedí disculpas desde el alma", dijo.

De acuerdo a Lima Limón, la respuesta de Caldirola tras ver los videos de López fue tajante. "Yo nunca quise que ella fuera parte de mi relación con Luis, ella se involucró, ella se metió en la relación, no es que yo la metí a ella", afirmó.

"En un mes y medio ha contado 20 historias distintas, entonces yo lo único que diré es que yo dije una vez todo lo que viví (...) Es una contradicción tras otra, es agotador, es desgastante", señaló. Sin embargo, también emitió un mensaje conciliador.

"Creo que la forma de limpiar toda esta situación no es tirarme m... a mí, es dejar de hablar del tema (..) Desde acá yo le digo, yo no quiero hacerte daño, no quiero hablar más del tema, no creo que tú seas la culpable, Coté López, para nada. El que tenía una relación conmigo era Luis, el que me faltó a la lealtad fue él", expresó.

"Yo no tengo nada en contra de ti, no te deseo mal, nunca quise hacerte daño, simplemente trasparentar lo que pasó", insistió.

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