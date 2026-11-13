"No vendo la Nayatruck": Naya Fácil aclara la verdad sobre la supuesta venta de su auto eléctrico Tesla

13 nov. 2026 - 12:40 hrs.

Si bien Naya Fácil había sorprendido a sus seguidores al anunciar la venta de su automóvil eléctrico Tesla Cybertruck, ahora lo volvió a hacer al explicar el trasfondo de la supuesta oferta.

A inicios de semana, la influencer publicó un enlace con la descripción del vehículo en una plataforma de servicios para automóviles. En la publicación describió el ejemplar como una "bestia" con 845 caballos de fuerza, que vendía en 300 millones de pesos.

La verdad sobre la venta del auto de Naya Fácil

Solo unos días después, Naya Fácil apareció en sus historias de Instagram para darle un giro al asunto. "¿Se creyeron que vendía mi auto, mis facilines? Pero no, no lo vendo. ¿Cómo se les ocurre? Era todo parte de una campaña", dijo sonriente.

Instagram @naya_facil

"Así que no vendo la Nayatruck, era solamente una campaña publicitaria que creo que resultó bastante bien, porque muchos me estaban preguntando por qué vendía mi auto y posibles compradores me escribieron al correo", agregó.

"Ni mis amigos sabían, y me decían: 'Pero Naya, vendes tu auto, ¿qué pasó?'", comentó. Y en efecto, la creadora de contenido es la protagonista de un video publicitario de la aplicación automotriz donde supuestamente estaba ofertando su vehículo.

"Gracias a las chicas que me dejaron hermosa para grabar, maquillaje, peinado y vestuario. Fueron muy amables", expresó sobre una imagen de su preparación para la grabación de la publicidad.

"Intento mejorar día a día, para mí estas experiencias son de total aprendizaje", agregó sobre una postal donde se le veía en el detrás de cámara del rodaje.

Instagram @naya_facil

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