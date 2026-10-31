Naya Fácil sorprende con millonaria y tecnológica compra para su penthouse: Tuvo que utilizar una grúa

31 oct. 2026 - 18:23 hrs.

Cada día, Naya Fácil muestra los avances en la decoración del nuevo penthouse que se compró y ahora, sorprendió con una compra millonaria.

Según monstró en sus redes sociales, la influencer estaba contra el tiempo remodelando una zona de su departamento, por un motivo muy importante.

La creadora de contenido mandó a hacer un rack de televisión en toda una pared, para poner una televisión gigantesca.

¿Cuánto vale la nueva televisión de Naya Fácil?

Luego, Naya Fácil mostró el televisor que adquirió, el cual pesa 120 kilos y tiene 116 pulgadas, el cual tuvo que ser subido con una grúa a su departamento, por su peso y tamaño.

Instagram

Según diversas páginas web, este artículo tecnológico cuesta casi 16 millones de pesos, en su precio normal.

Finalmente, la influencer reveló que aún no iba a poder ver películas ni series, ya que tenía que esperar que la empresa le instalara la TV de una manera específica, por ser tan pesada.

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