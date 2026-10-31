Kim Kardashian adorna su cuello con un exclusivo accesorio de 6 millones de dólares: Conoce a quién perteneció

31 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Kim Kardashian volvió a sorprender a sus fans al posar en una sesión de fotos con una pieza de lujo, avaluada en 6.1 millones de dólares, durante su estadía en Roma.

La socialité se encontraba en medio de su tour para promocionar su serie "Todas las de la ley", cuando su estilista Law Roach decidió sorprenderla con una visita a la joyería de Bulgari. Allí, le dejaron probarse un exclusivo collar que perteneció a la afamada actriz Elizabeth Taylor.

Este es el lujoso collar que Kim Kardashian modeló

En las imágenes, Kim Kardashian luce un vestido blanco de silueta ajustada con un profundo escote en V que dejó que el collar brillara en su máximo esplendor.

Instagram @thepopularlook

Según el portal 20 Minutos, esta joya se destaca por estar "elaborada con 16 esmeraldas rodeadas de diamantes, cuya protagonista es una espectacular esmeralda central de 23.46 quilates".

El collar fue un regalo que el actor Richard Burton le entregó a Elizabeth Taylor en los 60, durante su romance. La actriz lo lució en momentos memorables, como en la gala de los Oscar de 1967 y en diversas alfombras rojas a lo largo de su vida.

La prestigiosa casa Bulgari pagó 6.1 millones de dólares para recuperar el histórico accesorio en una subasta que organizó Christie's en 2011. Ahora, Kim Kardashian se suma a la selectiva lista de celebridades que usaron la pieza, en la que figuran Chiara Ferragni y Julianne Moore.

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