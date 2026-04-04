El impactate look de la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West: Se presentó en show de su padre

04 abr. 2026 - 14:30 hrs.

El cantante Kanye West retornó a los escencarios con su nuevo álbum "Bully", en un show que sorprendió por la presencia de North West, su hija mayor con su exesposa, Kim Kardashian.

La jovencita de 12 años apareció con un impactante look en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde acompañó a su padre en su "comeback".

El look de la hija de Kim Kardashian y Ye

La hija de Kim Kardashian y el músico también conocido como Ye, llamó la atención con un outfit que combina lo urbano con un estilo cyberpunk.

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La niña vistió un conjunto de pantalón cargo y polerón negro oversize con una estrella blanca en el pecho. El detalle futurista lo aportaron sus lentes de sol envolventes y una peluca azul, peinada en dos coletas altas.

La pequeña añadió dos accesorios muy distintos: una pulsera de púas estilo punk y un enorme collar de aires raperos o urbanos.

North West sigue demostrando que, pese a ser hija de una de las más reconocidas influencers en moda y tendencias, tiene mucha personalidad y un estilo propio.

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