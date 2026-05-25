Los recuerdos de la hermana de Claudio Iturra a dos años de su muerte: "Mi amor hacia él es eterno"

25 may. 2026 - 12:00 hrs.

Para conmemorar el segundo aniversario de la muerte de Claudio Iturra, su familia se reunió en su casa de campo en Catapilco, en la comuna de Zapallar, donde plantaron un árbol en su honor con una placa conmemorativa, para luego esparcir parte de sus cenizas.

"Lo recuerdo todos los días y casi la mayor parte del día", afirmó la hermana del periodista y aventurero, Macarena Iturra, quien contó a Las Últimas Noticias (LUN) cómo ha sido su experiencia desde que este falleciera de un infarto el 23 de mayo de 2024.

Los recuerdos de la hermana de Claudio Iturra

"Mi hermano está presente en todos los hogares de la familia, tenemos fotos de él por todos lados, y hay un rincón para él donde le ponemos flores y velas todas las semanas", declaró Macarena.



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"Mi hermano era súper hippie, podía dormir en los autos y comer atún en tarro. A mí me gusta más la comodidad, tengo tres hijos, y el mayor es el ahijado de Claudio. Los tres eran lo más sagrado para él", comentó. Luego agregó que cuando Cuando llegaba de viaje, lo primero que hacía era visitar a sus sobrinos.

"Los llevaba a comer, al karting o a hacer cosas medias locas. Cuando eran chicos, los llevaba a la juguetería y cada uno podía elegir lo que quisiera de ahí, sin límites de nada. Para ellos también ha sido muy complejo", detalló.

Además contó que ella y su hermano Nicolás ayudan a su madre a atender la empresa de turismo que fundó Claudio, Masai Travel. "Es nuestra forma de honrar el legado de mi hermano que, si bien no tuvo hijos, la agencia lo era todo para él. Por eso nuestro anhelo diario es que la agencia siga más vigente que nunca", destacó.

"Tengo una huella muy profunda en mi corazón en la que está él, es la mayor pena que he tenido en la vida, pero al mismo tiempo siento que mi amor hacia él es eterno", concluyó.

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