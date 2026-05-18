Mamá de Claudio Iturra lo recuerda con nostalgia a casi dos años de su muerte: Famosos reaccionan

18 may. 2026 - 12:20 hrs.

El 23 de mayo de 2024, el mundo del entretenimiento chileno quedó impactado con la repentina muerte de Claudio Iturra. El periodista y aventurero de 43 años falleció de un infarto fulminante cuando se encontraba en casa de su madre, Mónica Jáuregui.

Casi dos años después, ella lo honró en sus redes sociales con un breve mensaje que conmovió a sus seguidores, entre ellos figuras famosas de la televisión nacional.

El mensaje de la madre de Claudio Iturra

Claudio Iturra era un viajero incansable, documentalista de las culturas exóticas que conocía en sus aventuras dentro y fuera de Chile.

Instagram @mjaureguit

Así lo recordó Mónica Jáuregui en un post de Instagram, con una foto donde luce sonriente sentado en el suelo y con una estatua dorada de Buda en su regazo durante uno de sus viajes al continente asiático. "Van a ser dos años, hijo, que te fuiste", escribió con nostalgia su madre.

La publicación conmovió a sus seguidores, quienes recordaron con cariño al periodista y expresaron cuánto extrañan verlo en la televisión.

Entre los mensajes destaca el de la animadora Raquel Argandoña, quien envió "un fuerte abrazo" a la madre del periodista. "Sé que para ti sigue siendo un gran amigo... gracias", escribió Jáuregui en respuesta.

"Mónica, un gran abrazo para ti y tu familia con todo mi cariño y afecto. Siempre con Kel tenemos lindos y hermosos recuerdos de tu querido hijo. ¡Claudio, un grande!", dijo por su parte el abogado Hernán Calderón, en referencia a la amistad que tenía su hija Kel Calderón con Iturra.

"Gracias Hernán, muy agradecida por todo el apoyo de ustedes", contestó la madre del periodista. La actriz Claudia Conserva también envió abrazos a la familia de Claudio, entre otros muchos mensajes de solidaridad para Jáuregui.

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