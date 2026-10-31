El obsequio que conmovió a Michelle Carvalho: "Mi conexión con la adolescencia que perdí"

31 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Michelle Carvalho contó hace unos meses que sus inicios en el modelaje, con apenas 13 años, no fueron nada fáciles y que en esa época decidió no ser perfecta, aunque eso le costara no convertirse en una top model.

Ahora vive con intensidad esta etapa de su vida, enfocada en su salud y su bienestar. La modelo brasileña habla con orgullo de su transformación, con la que ha perdido al menos 17 kilos. Sin embargo, deja claro que esperó sanar mental y emocionalmente antes de iniciar este proceso.

El recuerdo de Michelle Carvalho

Esta semana Michelle Carvalho volvió a rememorar su etapa de adolescente gracias a un obsequio que recibió de un amigo.

"Cuando me regalan algo de Harry Potter no puedo controlar mi felicidad", escribió sobre la imagen del regalo: una figura de Lego de Dobby, el elfo de la famosa franquicia literaria y cinematográfica.

"Los libros, películas y parques temáticos han sido mi conexión con la adolescencia que perdí por trabajar a temprana edad. Me transporta a esa edad y lo mágico que se sentía todo. Gracias, amigo, por tu regalo", escribió para finalizar.

Instagram: @mrs_carvalho

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