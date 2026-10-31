Bayron Fire adelanta lo que será su show en Expo Quillota 2026: "Espero romperla, dar lo mejor de mí"

31 oct. 2026 - 16:21 hrs.

Esta noche de sábado sigue la fiesta en Expo Quillota 2026 y tendremos la presencia de grandes artistas.

Leo Rey y Microbio Caluga serán los primeros números que se presentarán en el evento realizado en la Región de Valparaíso.

Y el encargado de cerrar la noche será Bayron Fire, quien nos deleitará y hará bailar con éxitos como "Como ladrón", "Me tiran mala", "Si estás sola", entre otras.

Las palabras de Bayron Fire antes de su show

Hace tan solo unas horas, Bayron Fire conversó en exclusiva con Meganoticias y nos entregó sus sensaciones ante su presentación en Expo Quillota 2026.

"Espero romperla, dar lo mejor de mí, me he preparado harto, tengo un gran equipo, somos más de 25 personas, así que espero dar un buen espectáculo y que la gente se lleve un bonito recuerdo para sus casas, para todos los quillotanos y sus alrededores", expresó emocionado el cantante de 31 años.

Meganoticias

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