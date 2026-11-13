Llegó "La ex de mi ex": Fran Maira y Flavia Laos responden a los rumores de rivalidad con una canción
Llegó lo que todos estaban esperando. "La ex de mi ex", la primera colaboración entre Fran Maira y Flavia Laos, ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Durante meses, todos dieron por hecho que entre ellas había una rivalidad. Ellas decidieron responder de la mejor forma posible: llevando ese conflicto a la música.
Fran y Flavia, ambas cantantes y compositoras, convierten el rumor en canción y unen sus voces y sus comunidades en un mismo proyecto.
Y la canción no se guarda nada. El coro lo deja claro desde la primera escucha: “Salí de party con la ex de mi ex, demasiadas copas y besitos de a tres. Nos contamos cómo hacías el sex, mmm, qué mal lo hiciste, bebé”.
Una noche de fiesta, dos mujeres y un mismo ex como tema de conversación. ¿Amistad real o una alianza contra un enemigo en común?
Con letras pensadas para la pista y un despecho sin filtro, el tema convierte el desamor en revancha. Frases como “No digas que te fuiste, si yo te boté”, “Me puse más rica sin ti” y “Solo te conocen por mí” apuntan directo a quien quedó atrás, y el remate no deja espacio para el arrepentimiento: “Yo gané cuando te perdí”.
Todo comenzó con un teaser de apenas diez segundos que bastó para encender las redes. En él, Fran y Flavia aparecen con vestidos negros, cuellos blancos con vuelos, guantes blancos y pequeñas cruces, en una puesta en escena de luces bajas, provocadora y teatral, mientras un hombre de polera blanca recorre la escena sin mostrar nunca su rostro.Ir a la siguiente nota
La ex de mi ex... ¿Mi nueva bestie?
Las teorías no han parado de circular en ambos países. ¿Amigas de verdad o rivales que decidieron compartir escenario? ¿Quién es el hombre del teaser? ¿Indirecta o casualidad?
Ellas no confirman ni desmienten: desde hoy, la respuesta está en la canción.
“Todos creen saber lo que pasa entre nosotras. Ahora que escuchen la canción y saquen sus propias conclusiones”, dice Fran. Flavia tampoco suelta prenda: “¿Amigas? ¿Rivales? Hay historias que se cuentan mejor cantando”.
Dos países, dos voces y una historia que todos creen conocer. La ex de mi ex ya está disponible en todas las plataformas digitales.