Llegó "La ex de mi ex": Fran Maira y Flavia Laos responden a los rumores de rivalidad con una canción

13 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Llegó lo que todos estaban esperando. "La ex de mi ex", la primera colaboración entre Fran Maira y Flavia Laos, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Durante meses, todos dieron por hecho que entre ellas había una rivalidad. Ellas decidieron responder de la mejor forma posible: llevando ese conflicto a la música.

Fran y Flavia, ambas cantantes y compositoras, convierten el rumor en canción y unen sus voces y sus comunidades en un mismo proyecto.

Flavia Laos y Fran Maira

Y la canción no se guarda nada. El coro lo deja claro desde la primera escucha: “Salí de party con la ex de mi ex, demasiadas copas y besitos de a tres. Nos contamos cómo hacías el sex, mmm, qué mal lo hiciste, bebé”.

Una noche de fiesta, dos mujeres y un mismo ex como tema de conversación. ¿Amistad real o una alianza contra un enemigo en común?

Con letras pensadas para la pista y un despecho sin filtro, el tema convierte el desamor en revancha. Frases como “No digas que te fuiste, si yo te boté”, “Me puse más rica sin ti” y “Solo te conocen por mí” apuntan directo a quien quedó atrás, y el remate no deja espacio para el arrepentimiento: “Yo gané cuando te perdí”.

Todo comenzó con un teaser de apenas diez segundos que bastó para encender las redes. En él, Fran y Flavia aparecen con vestidos negros, cuellos blancos con vuelos, guantes blancos y pequeñas cruces, en una puesta en escena de luces bajas, provocadora y teatral, mientras un hombre de polera blanca recorre la escena sin mostrar nunca su rostro.

La ex de mi ex... ¿Mi nueva bestie?

Las teorías no han parado de circular en ambos países. ¿Amigas de verdad o rivales que decidieron compartir escenario? ¿Quién es el hombre del teaser? ¿Indirecta o casualidad?

Ellas no confirman ni desmienten: desde hoy, la respuesta está en la canción.

“Todos creen saber lo que pasa entre nosotras. Ahora que escuchen la canción y saquen sus propias conclusiones”, dice Fran. Flavia tampoco suelta prenda: “¿Amigas? ¿Rivales? Hay historias que se cuentan mejor cantando”.

Dos países, dos voces y una historia que todos creen conocer. La ex de mi ex ya está disponible en todas las plataformas digitales.

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