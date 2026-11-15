Nos Falta Feria - Capítulo 4: El Persa Víctor Manuel en el corazón del Persa Biobío

15 nov. 2026 - 15:40 hrs.

Mariana Derderian llegó hasta el tradicional Persa Víctor Manuel, en pleno Persa Biobío, para protagonizar un nuevo capítulo de Nos Falta Feria, donde se sumergió en el mundo de las antigüedades y los objetos de colección.

Durante el recorrido, la animadora conoció algunos de los tesoros que ofrecen sus puestos, desde muebles y libros hasta ropa, vinilos y curiosos artículos vintage.

En su visita, Mariana conversó con los comerciantes y visitantes que llegan semana a semana en busca de verdaderas joyitas, descubriendo historias detrás de los objetos y el particular encanto de "cachurear".

Además, aprovechó la instancia para buscar ideas que le permitan renovar la decoración de su casa, destacando cómo pequeños cambios pueden transformar por completo los espacios.

Entre vinilos de Julio Iglesias, Lucho Barrios y otros clásicos, la conductora incluso se animó a escuchar algunos discos y explorar nuevas posibilidades decorativas en este emblemático rincón de Santiago.

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