Otakin en Picada - Capítulo 23: La variedad de los tenedores libres

25 oct. 2026 - 17:01 hrs.

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el influencer se adentró en un mundo que asociamos a los cumpleaños, las fiestas y una variedad inmensa para elegir: los tenedores libres.

Con el lema "todo lo que puedas comer", Otakin decidió probar dos tradicionales restaurantes especializados y con distintas orientaciones gastronómicas: "Somos Perú" de Providencia y el "Buffet Imperial" de comida china en Macul.

En su primera parada, el ceviche, la leche de tigre y el lomo saltado se tomaron la mesa. De hecho, el influencer quiso demostrar todas las habilidades culinarias que ganó en El Internado y ayudó a saltear ingredientes en la cocina hasta lograr un color dorado en la carne y cebolla.

Otakin en Picada / Mega

Luego, fue el esperado momento de comer y en su plato mezcló preparaciones conocidas y otras que nunca había saboreado. "Para poder probar cosas nuevas, está superbién venir a un tenedor libre, más si es peruano, porque no pierde la calidad".

Y dejando un poco de estómago, Otakin fue al "Buffet Imperial" para degustar uno de sus clásicos, el cerdo agridulce, no sin antes hacer buenas migas con los cocineros del lugar.

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