Otakin en Picada - Capítulo 22: Otakin descubrió los secretos del arrollado de huaso
En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el influencer llegó hasta dos tradicionales picadas de Santiago para descubrir los secretos de uno de los platos más representativos de la cocina chilena: el arrollado de huaso.
En esta ruta gastronómica, visitó locales con décadas de historia, donde conoció las recetas, las técnicas de preparación y las historias familiares que mantienen viva esta tradición.
La primera parada fue en Las Tinajas de Villa Alegre, un local ubicado en plena Alameda y que lleva 37 años ofreciendo preparaciones típicas chilenas. Durante la visita, conoció la historia del lugar y se acercó a la preparación del arrollado, desde la selección de la carne de cerdo hasta el tradicional proceso de enrollado y cocción.
Una segunda parada llena de tradición en Independencia
El recorrido continuó en la comuna de Independencia, donde Otakin llegó hasta El Rinconcito Acogedor, un negocio familiar que funciona desde 1957 frente al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Actualmente, Carmen y su hijo Martín mantienen la tradición de ofrecer comida chilena casera, con preparaciones que atraen tanto a trabajadores de la salud como a vecinos y visitantes.
Carmen relató cómo su suegra comenzó el negocio para salir adelante junto a su hijo, vendiendo pan amasado, sándwiches de arrollado y pernil. Con el paso de los años, el local creció y amplió su oferta, e incluso incorporó un hotel para recibir a personas que viajan desde otras regiones por motivos de salud o estudios.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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