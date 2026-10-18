El encantador outfit de Angélica Castro en su visita a un estudio de TV en Los Ángeles: "Fue realmente mágico"

18 oct. 2026 - 17:02 hrs.

Angélica Castro compartió a través de su Instagram la oportunidad que tuvo de visitar los estudios de Warner Bros en Los Ángeles, una experiencia tan especial que, aseguró, le cuesta creer que vivió.

"Caminar por lugares donde nacieron tantas historias y encontrarme frente a frente con escenarios que tantas veces vi a través de una pantalla fue realmente mágico", expresó la actriz en la descripción de su post.

Allí, adjuntó varias postales que dejan en evidencia su recorrido por estos espacios y el encantador look que eligió para la ocasión.

Así vistió Angélica Castro en su visita a Warner Bros

En las fotos que publicó, Angélica Castro posa con un conjunto azul con lunares blancos de confección nacional. En la parte superior, lució una blusa holgada y sin mangas, atada al frente con algunos lazos.

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Unos pantalones de corte recto y zapatillas blancas, ideales para caminar, fueron el complemento que usó en la parte inferior.

La también presentadora de televisión elevó su look con accesorios como una cartera al hombro, con el mismo diseño de lunares; unos lentes de sol y un reloj plateado.

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