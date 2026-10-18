A pesar del hermetismo: El romántico gesto entre Kika Silva y Cristián Arriagada en Instagram

18 oct. 2026 - 18:00 hrs.

Desde que confirmó su romance con el cirujano plástico Cristián Arriagada, Kika Silva ha preferido mantener el tema bajo total discreción.

"Yo estoy tranquila, estoy feliz, es algo muy lindo que quiero cuidar (...) Quiero cuidar la relación porque él también me entrega eso", declaró la modelo y presentadora el pasado mes de agosto en una entrevista.

Coqueteo de Kika Silva y su pololo en Instagram

Aunque Silva ha cumplido con su cometido, recientemente se soltó un poco en un post de Instagram, donde publicó soñadas postales de un viaje a Ibiza, España.

Instagram @kikasilvas

"En este álbum les diría que menos es más", escribió en la publicación que incluyó varias fotos suyas tomando el sol en traje de baño.

Pero un detalle que llamó la atención fue la reacción de Arriagada, quien dejó entre los comentarios un emoji de corazón al que su polola correspondió de la misma manera.

Vale recordar que el pololeo de Silva y Arriagada inició bajo una serie de críticas que llevaron al médico a pedir consideración y respeto para ella.

Instagram @kikasilvas

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