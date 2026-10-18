Nos Falta Feria - Capítulo 1: Mariana Derderian conoce la feria José María Caro de Lo Espejo

18 oct. 2026 - 15:45 hrs.

En el primer capítulo de Nos Falta Feria, Mariana Derderian llegó hasta la comuna de Lo Espejo para recorrer la feria José María Caro, conocida por su enorme extensión y sus más de 1.500 puestos.

En el lugar, la conductora descubrió una amplia variedad de productos, ofertas y, sobre todo, las historias de quienes han dedicado gran parte de su vida al comercio.

Uno de los primeros encuentros fue con Elsa, una histórica feriante que lleva 46 años trabajando en el lugar y que logró criar a sus tres hijos gracias a su puesto. Pese a enfrentar una fibrosis pulmonar, la comerciante continúa vinculada al lugar, donde también se desempeña como presidenta del sindicato de ferias libres de la comuna.

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Mariana Derderian conoció a histórico comerciante de la feria

Acompañada por Elsa, Mariana llegó hasta el puesto del conocido rey del zapallo, un comerciante de 75 años que trabaja en la feria desde 1960.

Durante la conversación, el hombre recordó cómo ha cambiado el lugar a lo largo de las décadas y cómo ha sido testigo de distintas etapas en la vida de sus caseros, mientras continúa trabajando con la misma alegría de siempre.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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