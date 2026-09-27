Ciudad Secreta: Salfate experimenta en psicofonía y movimientos la actividad paranormal del Eurocentro

27 sept. 2026 - 17:01 hrs.

En un nuevo capítulo de Ciudad Secreta, Juan Andrés Salfate llegó al recordado y querido Eurocentro, espacio de reunión de venta de juegos, artículos de anime, películas, música y más, para conocer los secretos paranormales que existen.

Precisamente, este lugar esconde muchas de las historias más extrañas que los santiaguinos han escuchado en su vida.

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Por lo mismo, Saltate comenzó su recorrido por el tercer piso, uno de los espacios más cargados del Eurocentro, donde los dueños de locales comentan que ven a un extrabajador que falleció aquí.

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La actividad paranormal del Eurocentro

Enseguida, siguió su paseo acompañado por expertos, donde escucharon al propio trabajador decir su nombre en una psicofonía.

Asimismo, siguió con el testimonio de Renée Astorga, dueño de un local en el Eurocentro, que aseguró que siempre escucha ruidos extraños, o de niños jugando, mientras descarga su mercancía.

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