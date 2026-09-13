Ruidos y objetos que se mueven solos: Chapu y Salfate visitaron a familia que vive fenómenos paranormales

13 sept. 2026 - 17:02 hrs.

En un nuevo capítulo de Ciudad Secreta, Chapu y Salfate acudieron a la casa de la familia Pulgar, puesto que sus integrantes acusan vivir experiencias paranormales. Según relataron, en el lugar se mueven objetos, sienten ruidos e, incluso, golpes contra quienes viven allí.

Según relataron, hace años comenzaron a ocurrir hechos inexplicables que perturban su día a día. Desde entonces han buscado ayuda de expertos.

Magia negra

En esta ocasión, Chapu fue acompañado de Carlos Martínez, investigador paranormal, y Juan Andrés Salfate, quienes recorrieron el inmueble y detectaron actividad extraña.

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Los expertos concluyeron que se trataba de la presencia de dos entidades: una que protege a la familia y otra que busca dañarlos.

Posteriormente, Latife Soto también llegó a la casa, afirmando que hubo un trabajo de magia negra contra la familia, específicamente contra la dueña del terreno. Por lo mismo, realizó una limpieza para que los entes y malas energías se fueran.

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