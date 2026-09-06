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Otakin en Picada - Capítulo 18: La ruta del arroz que sorprendió a Otakin

  • Por Mega

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el popular creador de contenido se trasladó hasta el barrio Bellavista para descubrir los secretos de la paella y conocer un restaurante que mantiene vivas las tradiciones de la cocina española.

En esta oportunidad, recorrió La Bodeguilla de Cristóbal, donde conoció a su dueño y aprendió sobre la importancia del arroz como protagonista de este tradicional plato.

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Durante la visita, Otakin se puso el delantal para participar en la preparación de una paella "mar y tierra", que incluyó langostinos, solomillo, choros y un caldo de pollo. El desafío también tuvo un momento especial cuando el influencer salió a recorrer el sector mientras el arroz terminaba su cocción.

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Un arroz con sabor a tradición chilena

La ruta continuó en el restaurante Puta Madre, ubicado en el barrio Yungay, donde Otakin conoció una particular forma de pago: el trueque. El local permite a sus clientes intercambiar objetos por comida, una tradición que también ha servido para decorar el espacio.

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En esta oportunidad, el influencer preparó junto al dueño del restaurante un tradicional arroz chileno con zanahoria, pimentón, ajo y apio, acompañado de una plateada de la casa.

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