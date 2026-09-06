Otakin en Picada - Capítulo 18: La ruta del arroz que sorprendió a Otakin

06 sept. 2026 - 16:03 hrs.

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el popular creador de contenido se trasladó hasta el barrio Bellavista para descubrir los secretos de la paella y conocer un restaurante que mantiene vivas las tradiciones de la cocina española.

En esta oportunidad, recorrió La Bodeguilla de Cristóbal, donde conoció a su dueño y aprendió sobre la importancia del arroz como protagonista de este tradicional plato.

Durante la visita, Otakin se puso el delantal para participar en la preparación de una paella "mar y tierra", que incluyó langostinos, solomillo, choros y un caldo de pollo. El desafío también tuvo un momento especial cuando el influencer salió a recorrer el sector mientras el arroz terminaba su cocción.

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Un arroz con sabor a tradición chilena

La ruta continuó en el restaurante Puta Madre, ubicado en el barrio Yungay, donde Otakin conoció una particular forma de pago: el trueque. El local permite a sus clientes intercambiar objetos por comida, una tradición que también ha servido para decorar el espacio.

En esta oportunidad, el influencer preparó junto al dueño del restaurante un tradicional arroz chileno con zanahoria, pimentón, ajo y apio, acompañado de una plateada de la casa.

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