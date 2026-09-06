Orgullo Nacional - Capítulo 2: Chapu descubre el arte del tallado en motosierra

06 sept. 2026 - 16:25 hrs.

En este nuevo capítulo de Orgullo Nacional, Francisco "Chapu" Puelles llegó hasta la Cascada de las Ánimas para conocer a Cristián Carrillo, un destacado escultor que encontró en la madera una particular forma de representar a Chile.

El artista se dedica al tallado con motosierra y ha llevado su trabajo a distintos lugares del mundo. De hecho, recientemente regresó de Europa tras obtener el primer lugar en una competencia realizada en Londres, donde representó a nuestro país.

Carrillo le mostró a Chapu cómo consigue su materia prima, utilizando troncos que encuentra en los ríos y que recicla para convertirlos en esculturas. Juntos tuvieron que sacar uno de estos pesados trozos de madera para comenzar un nuevo desafío.

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Un águila creada en tiempo récord

Tras conocer algunas de sus obras, Chapu se atrevió a poner a prueba al escultor con un particular desafío: transformar un tronco en un águila en solo una hora.

Con la motosierra como principal herramienta, Carrillo comenzó a retirar la madera y poco a poco fue dando forma a la cabeza, las alas, la cola y las garras de la figura.

Finalmente, cuando se cumplió el tiempo, el artista logró completar la escultura, demostrando la rapidez y precisión de una técnica que espera convertir en un legado familiar.

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