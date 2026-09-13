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Otakin en Picada - Capítulo 19: Creador de contenido busca las mejores chorrillanas

  • Por Mega

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el popular creador de contenido salió en busca de las mejores chorrillanas, un plato que está presente en cada carrete y junta de amigos.

En esta oportunidad, recorrió La Fuente Pajaritos, donde conoció a su dueño, el exchef del Liguria Alfredo Gutiérrez, con quien aprendió sobre la importancia de la calidad de los productos.

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Durante la visita, Otakin acompañó al chef a comprar los mejores ingredientes, para luego ingresar a la cocina para participar en la preparación de esta rica comida.

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Chorrillana y música

La ruta continuó en el Bar Victoria, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y que es un verdadero clásico de la comida chilena y de la cueca, donde la chorrillana se ha transformado en uno de los favoritos de la gente.

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En esta oportunidad, el antiinfluencer fue recibido por el propio dueño de este tan famoso lugar, Julio Cuevas, a quien ayudó a realizar un plato que lo dejó en las nubes.

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