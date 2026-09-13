Otakin en Picada - Capítulo 19: Creador de contenido busca las mejores chorrillanas

13 sept. 2026 - 16:16 hrs.

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el popular creador de contenido salió en busca de las mejores chorrillanas, un plato que está presente en cada carrete y junta de amigos.

En esta oportunidad, recorrió La Fuente Pajaritos, donde conoció a su dueño, el exchef del Liguria Alfredo Gutiérrez, con quien aprendió sobre la importancia de la calidad de los productos.

Durante la visita, Otakin acompañó al chef a comprar los mejores ingredientes, para luego ingresar a la cocina para participar en la preparación de esta rica comida.

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Chorrillana y música

La ruta continuó en el Bar Victoria, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y que es un verdadero clásico de la comida chilena y de la cueca, donde la chorrillana se ha transformado en uno de los favoritos de la gente.

En esta oportunidad, el antiinfluencer fue recibido por el propio dueño de este tan famoso lugar, Julio Cuevas, a quien ayudó a realizar un plato que lo dejó en las nubes.

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