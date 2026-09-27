Otakin en Picada - Capítulo 20: Buscando la mejor preparación del pollo

27 sept. 2026 - 16:00 hrs.

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el popular creador de contenido salió en busca de las mejores preparaciones de pollo, un plato que está presente en cada casa, carrete y junta de amigos.

En esta oportunidad, conoció "Todo Pollo", en Avenida Irarrázaval, donde se cocina uno de los pollos asados más antiguos del país. Precisamente, en este lugar visitó a Juan Paulo García, socio y administrador del lugar.

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Durante esta visita, Otakin repasó las instalaciones de "Todo Pollo", así como el lugar donde se realizan las preparaciones de este popular restaurante.

De Paseo / MEGA

Buscando el mejor pollo

La ruta siguió hasta San Joaquín para visitar un local que desde hace 40 años prepara alguno de los mejores pollos de Santiago; estamos hablando de "El Pollo del 8", donde Otakin comió la especialidad del lugar.

En este restobar conoció a Carlos Escobar, dueño de "El Pollo del 8", quien lo recibió con unas papas fritas caseras y le contó la tradición de este local.

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