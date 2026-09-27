Otakin en Picada - Capítulo 20: Buscando la mejor preparación del pollo
En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el popular creador de contenido salió en busca de las mejores preparaciones de pollo, un plato que está presente en cada casa, carrete y junta de amigos.
En esta oportunidad, conoció "Todo Pollo", en Avenida Irarrázaval, donde se cocina uno de los pollos asados más antiguos del país. Precisamente, en este lugar visitó a Juan Paulo García, socio y administrador del lugar.
Durante esta visita, Otakin repasó las instalaciones de "Todo Pollo", así como el lugar donde se realizan las preparaciones de este popular restaurante.
Buscando el mejor pollo
La ruta siguió hasta San Joaquín para visitar un local que desde hace 40 años prepara alguno de los mejores pollos de Santiago; estamos hablando de "El Pollo del 8", donde Otakin comió la especialidad del lugar.
En este restobar conoció a Carlos Escobar, dueño de "El Pollo del 8", quien lo recibió con unas papas fritas caseras y le contó la tradición de este local.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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