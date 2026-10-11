Otakin en Picada - Capítulo 21: Cautivado por los mejores caldos de Santiago

11 oct. 2026 - 15:58 hrs.

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el antiinfluencer se sumerge en el mundo de los caldos, preparaciones reconfortantes que han acompañado a la humanidad desde tiempos ancestrales. Ideales para los días fríos y lluviosos, estas recetas son parte fundamental de la cocina chilena.

Caldillo de congrio, carbonada, pantrucas y la clásica cazuela son algunos de los favoritos de la gastronomía nacional. Con ingredientes sencillos y sabores caseros, estos platos se convierten en una excelente alternativa para entrar en calor y disfrutar de la comida tradicional.

La primera parada del recorrido es el Terminal Pesquero, específicamente el restaurante Doña María, donde el protagonista prueba un contundente caldillo de congrio.

Tan encantado queda con la preparación que bromea sobre convertirla en su desayuno habitual: “Voy a dejar de tomar café en la mañana y me voy a tomar este caldito, porque este es mi desayuno ahora”.

La segunda visita lleva a Otakin hasta las cercanías de Plaza de Armas, donde se ubica el Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile, para disfrutar de unas tradicionales pantrucas. En este lugar, la cocina típica y las preparaciones caseras se convierten en las protagonistas de una nueva parada gastronómica.

Con este recorrido, Otakin en Picada invita a descubrir dos lugares donde los sabores de siempre siguen conquistando a los comensales. Una ruta ideal para quienes buscan disfrutar de un buen caldo y mantener vivas las tradiciones culinarias chilenas, especialmente cuando bajan las temperaturas.

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