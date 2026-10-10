"Nunca me gustó": Carla Ballero lanzó sincera opinión sobre la expareja de su hermano Álvaro

10 oct. 2026 - 18:16 hrs.

Carla Ballero se sinceró en el programa Zona de Estrellas y entregó su opinión sobre María José Reyes, expareja de su hermano Álvaro Ballero, revelando detalles de la escasa relación que mantiene con ella.

Consultada sobre su vínculo con María José, la comunicadora aclaró que prácticamente no tiene contacto con ella. “A María José la vi solo una vez en la vida, en un matrimonio, cruzamos un ‘hola’, eso sería y nunca más”, explicó en el espacio televisivo.

En esa línea, Carla reconoció que nunca le convenció la relación que mantuvieron ambos. “Nunca me gustó, no ella en particular, la situación”, señaló, cuestionando la intensidad del romance y la exposición pública que tuvo la pareja.

Durante la conversación, también manifestó su preocupación por la situación sentimental actual de su hermano, quien mantiene una relación con la veterinaria Valentina Schnitzer. Además, sostuvo que tanto Álvaro como María José son adultos y responsables de sus propias decisiones, tras analizar la opción de entrar a un reality.

Finalmente, Carla abordó la posibilidad de que la fama de su hermano influyera en la relación. “Cualquier persona que se mete con mi hermano, evidentemente sabe que se está metiendo con Álvaro Ballero y algo de que sea conocido le atrae. Es evidente”, sentenció.

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