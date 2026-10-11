Nano Calderón se sincera sobre sus romances tras quiebre con Rebeca Naranjo: "Le he agarrado cariño a tres"

11 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Los seguidores de Nano Calderón aprovecharon una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram para escudriñar cómo va su vida sentimental después de terminar su relación de varios años con Rebeca Naranjo.

Y es que, a pesar de haber aparecido en un par de ocasiones con la influencer colombiana Meily Flandorffer, el hijo de Raquel Argandoña se ha mantenido muy reservado respecto a estos temas. Sin embargo, sus fans lograron sacarle más información.

"Llevas como ocho meses soltero. ¿Nadie te ha interesado para algo serio? ¿Ni una sola?", preguntó un internauta. "Ni sé cuánto llevo soltero, pero en todo este tiempo solo le he agarrado cariño a tres y eso que es mucho decir porque yo no le agarro cariño a nadie", contestó.

Los tres romances de Nano Calderón tras su quiebre

A continuación, el influencer entregó detalles sobre las tres mujeres que lo flecharon. "La primera siento que es la única que sí era para mí y había una conexión (...) Pero ya tenía su vida hecha en el sentido de hijos (que no tiene nada de malo, más bien soy yo el atrasado, jaja)", dijo.

"Aún hablamos de vez en cuando y la valoro mucho. Es la única que sí ha demostrado que me quiere (algo)", agregó.

"La segunda, hablamos seguido, no tiene hijos, pero no tenemos la mejor historia como para terminar juntos, jajaja. Un día me bloquea, al otro me ama, al otro la odio yo. Pero ya hay un cariño", reveló, antes de pasar a la tercera chica.

"No era para mí, ni el estilo de vida, ni físicamente (pese a que es hermosa 10/10). Me refiero a que es distinta al prototipo de mujer con la que he estado antes. Hasta lo que no me gustaba en las otras, en ella encuentro que le quedaba todo su flowcito bien", comentó entre risas.

Sin embargo, admitió saber que ella es la más indiferente. "Me consta que le doy lo mismo (...) Nos conocimos un día por x motivo, luego ya yo en Chile hablábamos tanto por las noches, que no sé por qué le agarré tanto cariño", profundizó.

"Ella se fue a Holanda y ya un día me aburrí de intentar solucionar ese tema de la distancia, dejé de ser yo el que siempre insiste y nunca más hablamos", confesó.

Instagram: @nanocaldero97

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