Rebeca Naranjo se sincera tras quiebre con Nano Calderón y revela con quién vive ahora: "Yo sí estoy en paz"

17 jun. 2026 - 14:30 hrs.

Durante las últimas semanas la vida de Rebeca Naranjo dio un giro que seguramente sorprendió a muchos de sus seguidores. Tras terminar su relación con Nano Calderón, dejó atrás la casa donde convivían juntos, cuya cotidianidad solía mostrar en sus redes.

La emprendedora ahora vive en un departamento, compró un auto nuevo de la misma marca del que tiempo atrás le regaló su expololo, y sigue comunicándose con sus fans pese a ciertos bloqueos que ha estado experimentando en sus cuentas de redes sociales.

Las respuestas de Rebeca Naranjo

Recordemos que Rebe Naranjo y el hijo de Raquel Argandoña se separaron luego de siete años de una relación que lucía sólida.

Las sospechas empezaron en abril cuando el empresario viajó sin ella a México y al regresar publicó brevemente una fotografía donde besaba a la modelo colombiana Meily Flandorffer.

Instagram @rebe_naranjo

Luego incluso hubo lo que pareció un intercambio de indirectas entre ambas después de que Naranjo compartiera un mensaje alusivo a los "mujeriegos".

En este contexto, varios seguidores le preguntaron a Rebeca en Instagram sobre sus sentimientos y su vida actual. "¿Con quién vives ahora?", quiso saber uno de ellos. "Con el amor de mi vida", respondió, junto a una fotografía de Coca, la perrita pomerania que la acompaña desde hace más de cinco años.

"¿Tu corazón está en paz o aún faltan cosas que solucionar?", le escribió otro internauta. "Yo sí estoy en paz, solo esperando que la justicia haga lo suyo una sola vez en su vida al menos", contestó.

Aunque no especificó a qué se refería al hablar de "justicia", vale comentar que la venezolana está en medio de un proceso judicial tras denunciar ser víctima de extorsión por un video íntimo.

Instagram @rebe_naranjo

Todo sobre Nano Calderón