"No llore": Joaquín Méndez emociona al mostrar el primer encuentro de su hijo con su bisabuela de 96 años

11 oct. 2026 - 16:15 hrs.

El animador argentino, Joaquín Méndez, emocionó a sus seguidores al compartir el primer encuentro entre su hijo, Valentino, y su abuela paterna, Susana, de 96 años. La reunión familiar estuvo marcada por la ternura y las lágrimas de la adulta mayor al conocer al niño.

A través de sus redes sociales, el comunicador publicó registros de este especial momento, en el que la bisabuela pudo conocer al pequeño. “Pensé que no te iba a ver”, fue la conmovedora frase que le dedicó al bebé, reflejando la emoción de vivir este encuentro.

El viaje también tuvo un significado especial para Valentino, ya que fue su primera experiencia en avión. Además, permitió que el hijo de Méndez conociera a una integrante fundamental de la familia de su padre, en una instancia que quedará como un recuerdo imborrable.

Joaquín aprovechó la ocasión para recordar con cariño su infancia junto a Susana, quien lo cuidaba, le preparaba leche caliente, le compraba helados y lo llevaba al club.

“La abuela, 96 años, la mamá de mi papá, la que me hacía la leche calientita, la que me hacía con sus dedos caricias en mi cabeza”, escribió, destacando también sus tradicionales comidas navideñas.

Mira el momento a continuación

Sin embargo, el encuentro estuvo acompañado de preocupación por la salud de la adulta mayor, quien atraviesa un momento delicado. Por ello, el animador pidió apoyo a sus seguidores: “Ella está un poquito mal, así que manden sus buenas vibras”. Finalmente, le dedicó un cariñoso mensaje: “¡Abuela SUSANA TE AMO! ¡Vamos con todo!”.