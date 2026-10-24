Por Nuestras Fiestas - Temporada 5 - Capítulo 2: Fiesta de la Recreación de Caldera

24 oct. 2026 - 20:00 hrs.

En un nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, viajamos al norte porque la comuna de Caldera lleva 21 años de tradición viajando al pasado.

En la Fiesta de la Recreación de la comuna, todos los vecinos se ponen de acuerdo para interpretar a personajes del Chile de 1851, año en el que se vivió una bonanza económica por la explotación de la plata en Chañarcillo y se inauguró la primera locomotora de Chile que viajaba de Caldera a Copiapó.

Desde la alcaldesa, Brunilda González, a los vecinos, todos buscan parecerse y comportarse a la usanza de la época, atrayendo a la recreación a visitantes como la Agrupación de Victorianos del Barrio Inglés de Coquimbo, que intentan mantener viva la historia.

Por Nuestras Fiestas / Mega

Sombreros, vestidos, relojes, abanicos y joyas se lucen por las calles de Caldera y hasta viejas consignas vuelven a salir a la luz, como el "Comité de la moral" que se opone a la llegada de las bailarinas de cancán que atentan contra las buenas costumbres.

Y para cerrar la celebración, el bailarín y coreógrafo Christian Ocaranza y su cuerpo de baile hicieron una presentación digna del Moulin Rouge.

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