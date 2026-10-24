mega
Programación de Mega para este domingo 25 de octubre: ¿Cuándo se emitirá Atrapados 133?
Este domingo 18 de octubre, Mega tendrá una amplia cobertura informativa del acontecer nacional, una tarde cultural y una noche policial.
De Paseo, llegará con Mariana Derderian en la nueva sección Nos Falta Feria, además de Orgullo Nacional, recorriendo lugares emblemáticos del país y que están en el ADN ciudadano.
Más tarde, la investigación policial llegará a la pantalla con un nuevo capítulo de Atrapados 133. El programa conducido por Luis Ugalde abordará diversos casos y situaciones policiales, mostrando el trabajo realizado frente a distintos procedimientos.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 25 de octubre?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 15:00 horas.
- Bajo el mismo techo: 17:00 horas.
- Detrás del Muro (Lo mejor): 18:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 23:00 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (Lo mejor): 00:30 horas.
Leer más de