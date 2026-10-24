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Programación de Mega para este domingo 25 de octubre: ¿Cuándo se emitirá Atrapados 133?

  • Por Mega

Este domingo 18 de octubre, Mega tendrá una amplia cobertura informativa del acontecer nacional, una tarde cultural y una noche policial.

De Paseo, llegará con Mariana Derderian en la nueva sección Nos Falta Feria, además de Orgullo Nacional, recorriendo lugares emblemáticos del país y que están en el ADN ciudadano.

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Más tarde, la investigación policial llegará a la pantalla con un nuevo capítulo de Atrapados 133. El programa conducido por Luis Ugalde abordará diversos casos y situaciones policiales, mostrando el trabajo realizado frente a distintos procedimientos.

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¿Cómo será la programación de Mega este domingo 25 de octubre?

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