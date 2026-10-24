¡Se le olvidó la letra! Paola Troncoso protagonizó divertido chascarro en Detrás del Muro

24 oct. 2026 - 00:04 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) viaja en metro para realizar un trámite.

Durante el trayecto, un improvisador (Fernando Godoy) se subió al vagón y se encontró con la trabajadora de La Nueva Moneda, a quien le dedicó una rima: "Yo vengo a cantar, yo vengo a rapiar. Yo vengo a improvisar y esta vieja chica me está puro sapeando".

Chofi no se quedó de brazos cruzados y le respondió: "¿Vo decí que yo estoy sapeando? Pero la verdad es que yo ando viajando. Si no te quedas callado te voy a echar cagando".

Detrás del Muro / Mega

El divertido momento de Paola Troncoso

Tras esto, el improvisador le dedicó una nueva rima, esta vez haciendo referencia a que Tapia (Patricio Fuentes) no está interesado en ella. Ante esto, Chofi volvió a tomar el micrófono para responder.

Sin embargo, en ese momento la actriz olvidó su línea del guion y tuvo que recibir ayuda de un productor, lo que provocó carcajadas entre todos los presentes.