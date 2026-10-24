¡Se le olvidó la letra! Paola Troncoso protagonizó divertido chascarro en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) viaja en metro para realizar un trámite.
Durante el trayecto, un improvisador (Fernando Godoy) se subió al vagón y se encontró con la trabajadora de La Nueva Moneda, a quien le dedicó una rima: "Yo vengo a cantar, yo vengo a rapiar. Yo vengo a improvisar y esta vieja chica me está puro sapeando".
Chofi no se quedó de brazos cruzados y le respondió: "¿Vo decí que yo estoy sapeando? Pero la verdad es que yo ando viajando. Si no te quedas callado te voy a echar cagando".
El divertido momento de Paola Troncoso
Tras esto, el improvisador le dedicó una nueva rima, esta vez haciendo referencia a que Tapia (Patricio Fuentes) no está interesado en ella. Ante esto, Chofi volvió a tomar el micrófono para responder.
Sin embargo, en ese momento la actriz olvidó su línea del guion y tuvo que recibir ayuda de un productor, lo que provocó carcajadas entre todos los presentes.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Mejores momentos
-
"Vamos a pelear terrible...": La divertida broma que sorprendió a Kike Morandé en Detrás del Muro
-
"Le destapa las canaletas": La ayuda que el teniente Cavieres le da a la esposa de Carmona en Detrás del Muro
-
¡No se aguantaron las risas! El elenco del Muro estalla con el artístico poema de Cedrón y Albahaca
-
Un inicio distinto: Kike Morandé tuvo emotivo discurso tras los Premios Cordillera que recibió Detrás del Muro
-
Chofi se lució con su rutina de humor y recibió una Gaviota de Oro de Rafael Araneda en Detrás del Muro
-
Leo Rey se reconcilia con Alexítico: Rafa Araneda estalla en risas por el Noticiero del Futuro de DDM