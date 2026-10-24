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¡Se le olvidó la letra! Paola Troncoso protagonizó divertido chascarro en Detrás del Muro

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) viaja en metro para realizar un trámite.

Durante el trayecto, un improvisador (Fernando Godoy) se subió al vagón y se encontró con la trabajadora de La Nueva Moneda, a quien le dedicó una rima: "Yo vengo a cantar, yo vengo a rapiar. Yo vengo a improvisar y esta vieja chica me está puro sapeando".

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Chofi no se quedó de brazos cruzados y le respondió: "¿Vo decí que yo estoy sapeando? Pero la verdad es que yo ando viajando. Si no te quedas callado te voy a echar cagando".

Detrás del Muro / Mega

El divertido momento de Paola Troncoso

Tras esto, el improvisador le dedicó una nueva rima, esta vez haciendo referencia a que Tapia (Patricio Fuentes) no está interesado en ella. Ante esto, Chofi volvió a tomar el micrófono para responder.

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Sin embargo, en ese momento la actriz olvidó su línea del guion y tuvo que recibir ayuda de un productor, lo que provocó carcajadas entre todos los presentes.

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