27 nov. 2026 - 23:37 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) vivió un momento romántico con el cabo Tapia (Patricio Fuentes), el cual se verá interrumpido de manera repentina.

Y es que la asesora de La Moneda conversaba con el carabinero sobre el hijo que espera "Potito" (Toto Acuña), momento en que Chofi aprovechó de reprocharle la falta de cariño.

"Chofi, reclama tanto del beso que se lo doy", dijo Tapia ante los 'palos' de su enamorada, decidiendo agarrarla de la cintura.

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Sin embargo, el íntimo momento entre ambos se vio repentinamente interrumpido por Boric, quien ingresó de sorpresa a la sala.

La visita del expresidente desató la alegría de Chofi, quien no aguantó las ganas y corrió a abrazarlo.

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